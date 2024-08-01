颱風救助申請 台南啟動一站式服務

南市設置「凱米颱風淹水救助聯合服務中心」，協助民眾申請救助。 （記者洪瑞琴攝）

2024/08/01 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市政府在永華市政大樓設置「凱米颱風淹水救助聯合服務中心」，昨日啟動「一站收件、全程服務」 臨櫃受理服務，協助民眾凱米颱風受損復原申請救助。

聯合服務中心受理包括淹水救助、農產業救助、災損租稅減免及中小企業災害復舊貸款等服務。 研考會主委蒙志成表示，一站式整合服務平台亦建置「凱米颱風救助申請」線上申辦服務，線上傳照片即可申辦，使房屋淹水及汽機車泡水申請慰助更快速。

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市長黃偉哲強調，「從簡、從速」協助民眾儘速重建家園，在各受災區公所及市政府同時提供淹水救助申請及諮詢服務，研考會亦建置線上申辦服務，提供更快速便民的多元化申請管道。

此外，台南市政府針對泡水車輛後續維修費用提供慰助金，即日起提供書面及線上雙軌申請方式接受民眾申請，每輛泡水汽車慰助二萬元、泡水機車慰助二千元。

交通局提醒，領有有效車籍車輛所有人如有在南市發生車輛泡水災情，包括車主非設籍台南，但車在台南泡水也可以申請補助，申請期限即日起至八月三十日下午五時止，民眾在申辦期限內至車輛泡水發生地的區公所申辦或透過市府一站式整合服務平台提出申請，市府將儘速完成申請案件審核並撥付慰助金。

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