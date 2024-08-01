學甲慈濟宮6件國寶交趾陶 修復完成

《瘦羅漢》交趾陶濕式清潔後（右圖），面部肌膚展現澎潤感。（文資管理處提供）

2024/08/01 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕學甲慈濟宮所藏的「加官、晉祿」、「合境、平安」及「胖羅漢、瘦羅漢」共三組六件交趾陶，曾為廟宇屋頂、壁堵等處建築裝飾，型態生動活潑並富含獨特藝術風格，充分反映清朝時期台灣的交趾陶文化特色，二○一五年經文化部公告指定為「國寶」，為台灣民間工藝首例指定為國寶級別的古物。今年六月完成修護，回到慈濟宮交趾陶文化館典藏與展示。

傳統藝師葉王製作 有164年歷史

此系列交趾陶作品，為學甲慈濟宮於咸豐十年（一八六○）進行建築體整修時，邀請傳統藝師葉王（約一八一○年代—一八八七年）製作，已有一六四年歷史。

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南市文化資產管理處長林喬彬說，六件國寶歷經一六○餘年終於「洗了第一次澡」，重新呈現其工藝表現之獨特。例如修護前透過X光影像檢測，「加官、晉祿」兩尊人物鬍鬚，竟是採用細銅線捻製而成；又「平安」交趾陶手上的花瓶器皿，則是採用手拉坏方式塑造而成，外型類似明代的白瓷「玉壺春瓶」，顯示葉王工藝美學精細過人之處。

交趾陶受到原有累積性損壞因素如污染、斷裂、鹽害、風化及前人修補等影響，經南市文化資產管理處協助，獲得文化部文資局補助經費，由台灣藝術大學文物維護研究中心團隊進行修護外，期間文化部文資局也透過專業審查機制，以確保修護可以最大程度保存原有的歷史樣貌。（相關圖文刊A1）

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