（台中）中科大南屯校區 後年3科系遷入

2024/08/01 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中科技大學南屯校區籌設歷時逾廿年，學校打造健康學院專區，目前綜合教學大樓興建中，預計明年完工，學校卅一日再進行學生宿舍動土，預計二○二六年將有中護健康學院三科系逾二千名學生進駐南屯校區上課，開創台中科大發展新頁。

台中科技大學現有三個校區，包括校本部三民校區約六公頃餘、中護健康學院所在的民生校區約一公頃多，南屯校區七．八公頃；中科大校長陳同孝指出，南屯校區開發歷經多任校長努力、費時逾廿年籌建，目前進入實質建設階段。

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其中第一期的綜合大樓已在二○二一年十月動土，第二期學生宿舍新建工程歷經多次流標，工程費從二億多增到三億，昨終舉行動土儀式啟動，將興建地下一層地上六層大樓，提供二七七個床位，預計二年後完工。後續另將興建簡易體育館，讓南屯校區功能更齊全。

此外，中興大學也另有南投分部八十餘公頃及復興校區二公頃餘土地開發中，其中南投分部，已有循環經濟研究學院等二百餘人進駐；復興校區未來將以醫學院為主。

至於中國醫藥大學除原英才校區外，校本部已轉移至佔地十六公頃的水湳校區，並已在二○二○年落成進駐。

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