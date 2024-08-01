環球科大熄燈 雲縣府盼承接校地

環球科技大學校門口電視牆播放著「珍重再見」影片，顯得離情依依。（記者李文德攝）

2024/08/01 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕環球科技大學因財務問題退場停辦，昨正式熄燈，預計一年內完成接管、過戶，校方正將各項文件整理，也讓教職員領取離職證明書。退場後校地除縣府有意接手，教育部證實經濟部亦表達意願，將提下次行政院退場校地研商會議確認。

經濟部 也表達接管意願

環球科大昨正式退場，校方並未安排特別儀式，人員正忙著清理校園，校門口電視牆也有「我們畢業了！珍重再見」影片，顯得離情依依。教職人員表示，正式熄燈難免會難過，不過該放下就放下，正努力找尋下個工作。

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五月時，雲林縣府曾表達承接意願，當時由教育部技術及職業教育司副司長柯今尉到雲林開會表示，環球科大退場後的校產照退場條例規定，必須要捐贈給公家機關、中央政府或公立學校，縣府希望能夠承接校地跟建築物，依縣府提出規劃，將來會有縣府部分局處搬進來，還會跟雲林科技大學合作做為人才培育的基地。

縣府規劃做人才培育基地

目前雲林縣政府、經濟部皆表達承接意願，將提下次行政院退場校地研商會議確認。縣府計畫處長李明岳表示，原規劃學校退場後作雲林縣下世代產業人才國際培訓中心，而經濟部也表達接管意願，縣府靜待會議決定並尊重結果。

李明岳說，不管由縣府或經濟部承接都是好事，既然中央有意願接管，也希望能夠將此校地用來培育台灣未來產業人才，如電動車、AI產業人才，也有助於平衡台灣各地發展。

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