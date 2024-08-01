北市動物園、基隆海科館 推優惠聯票

潮境智能海洋館是北北基首座虛實整合實境水族館。（動物園提供）

2024/08/01 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市立動物園與位於基隆的國立海洋科技博物館聯手，即日起在「北北基好玩卡」網站上獨家販售兩款雙館限定聯票，而動物園園慶限定的十三款焦點物種小玻璃杯，海科館將發售第十四款隱藏版「龍王鯛」，結合海洋與陸地的元素，極具收藏價值，即日起開放預售。

市立動物園建園一一○週年，適逢海科館開館十週年，兩館攜手「包山包海」綠色遊程聯票，即日起於「北北基好玩卡」網站販售雙館聯票，原價四百元的「台北市立動物園門票+海科潮境智能館參觀券聯票」售價兩百五十元；「海科館主題館+潮境智能海洋館+動物園」套票三百五十元，使用效期延長為一個月，讓民眾安排行程更有彈性。

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動物園園長諶亦聰表示，海科館是一個以海洋為中心的主題館，其中潮境智能海洋館是北北基首座結合「海洋生物與科技發展」的虛實整合實境水族館，讓民眾有深入海底世界之感。

海科館館長陳素芬表示，雙館合作除了聯票，還有動物園園慶限定的十三款焦點物種小玻璃杯，可在海科館買到第十四款隱藏版「龍王鯛」款，設計結合海洋與陸地的元素，極具收藏價值，八月份開始預售。

台北市立動物園與基隆海洋科技博物館聯手推出雙館限定聯票。（動物園提供）

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