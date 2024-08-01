竹市鹽水公園變美 串連17公里海岸線

鹽水公園景觀環境改善工程，人行步道鋪面變漂亮。（市府提供）

2024/08/01 05:30

景觀環境改善獲觀光署補助 二期工程完工 成香山新亮點

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕為提升新竹市香山區鹽水公園的整體景觀環境，新竹市政府自籌經費加上交通部觀光署補助，共投入一千萬元，於去年十月啟動「新竹市香山區鹽水公園景觀環境改善工程二期」計畫，工程順利如期完工，日前正式啟用，市府希望鹽水公園的整體改造不僅提升公園休憩品質，更能帶動周邊觀光發展，成為遊客造訪十七公里海岸線的新景點。

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人行步道鋪面改善 增綠帶面積

城銷處長嚴翊琦表示，鹽水公園二期工程範圍涵蓋鹽水圖書館北側公園，主要施作內容包括改善人行步道鋪面、增加綠帶面積，讓濱海景觀視野更加開闊通透，並加強公園與十七公里海岸自行車道連結，強化引導指示標誌、梳理行人及車輛動線，提供更安全的休憩空間。同時改良廣場的鋪面下方地基，避免沉陷而造成積水問題。

一、二期改善工程 投入逾3300萬

城銷處表示，鹽水公園位於香山濱海，周邊有香山圖書館、籃球場、觀海長廊等藝文設施，並由豎琴橋串聯十七公里海岸自行車道，是遊客休憩、賞景的熱門地點。市府推動鹽水公園一、二期改善工程，市府自籌經費加上中央補助，合計投入逾三千三百萬元，讓遊客都能感受新竹海岸之美，也成為遊客造訪十七公里海岸線的新景點。

改善後的鹽水公園不但提供鄰近居民更舒適的日常活動空間，更是遊客欣賞濕地與夕陽美景的最佳首選。

鹽水公園一期改善工程，市府投入逾兩千三百萬元改善圖書館南側公園，拆除公園原有老舊設施，新增共融、地景式遊具，改善人行步道舖面，增加綠帶面積、減少水泥結構，讓濱海景觀視野更加開闊通透，讓遊客來到鹽水公園，能將西海岸最美夕陽海景盡收眼底。

新竹市香山區鹽水公園景觀環境改善工程二期完工。（市府提供）

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