《花蓮》花蓮仁愛街13店家 聯合行銷吸客

2024/08/01 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮歷經○四○三地震重創，暑假前有多家網紅店收攤，花蓮市明義國小南門接送區沿線的仁愛街區十三家特色店家，結合田智宣基金會「想你電台」、又一村文創園區共推「我在仁愛街，想你」活動，包括文創手作、復古式卡帶錄音體驗，盼透過聯合宣傳及創意活動來自力救濟，希望在暑假下半段吸引人潮回流商圈！

「我在仁愛街想你」！花蓮田智宣基金會「想你電台」有錄音室，遊客用老式的卡帶錄音機，體驗有別於數位檔案的類比錄音，充滿著懷舊的溫度感！想你電台咖啡店「台長」張美慧說，○四○三地震後花蓮店家生意衰退，特別串聯仁愛街區十三家餐飲文創業者，推出聯合行銷，到電台錄音室錄下對親人朋友愛人的思念，可拿到一捲卡帶、免費送二杯咖啡，還可到商圈店家、文創市集享有折扣。

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商圈參與的特色美食店家從台式牛排館、港式飲茶、泰式料理、韓國美食、義大利餐廳等應有盡有。人氣咖哩店「番茄咖哩」經理邱則皓說，地震後生意衰退，商圈內的店家生意也都一落千丈，四個月以來大家慘兮兮，結果又有強颱來襲更是雪上加霜，業者們希望用心在食材及餐飲品質的努力，能夠讓消費者多多支持。

商圈內「又一村」文創園區村長朱淑慧說，園區的微型攤主、有機小農已四個月入不敷出，颱風後生意更只剩一成，也歡迎大家以「文化幣」來消費，一起努力度過難關。

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