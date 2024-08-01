《宜蘭》宜蘭水燈節3日放水燈 23隊遶境

今年宜蘭水燈節印製1千面龍年平安旗，將發送給民眾保平安。（記者王峻祺攝）

2024/08/01 05:30

農曆7月鬼門開前一晚舉行 加碼煙火秀 發一千面平安旗

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕逾二百年歷史的宜蘭水燈節，是當地重要無形文化資產，週六（三日）晚上將有放水燈儀式，總計廿三個隊伍參與遶境，堪稱歷年最多，最後到宜蘭河畔施放水燈，河濱公園還加碼絢麗煙火秀，並發送一千面平安旗，民眾可一起弔祭亡靈，祈求來年「平安順興」。

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逾200年歷史 宜蘭河畔施放

宜蘭城清代舊稱噶瑪蘭城，每至中元都有盛大祭祀，並放水燈普度。歷經百年演進，宜蘭市在二○○○年將宗教文化結合觀光，與城隍廟辦理水燈節活動，邀請民眾參與千人點燈祈福儀式；今年活動將在八月二日登場，由城隍爺出巡灑淨後，隔日晚上放水燈，四日舉辦普度科儀，五日平安米佈施，畫下活動句點。

宜蘭城隍廟表示，週六是農曆七月鬼門開的前一晚，依習俗會在當天舉辦放水燈，水燈有祭祀、送厄和祈福之意，用來接引水中亡魂接受普度，宜蘭水燈節保存傳統蓮花水燈與水燈頭施放，展現糊紙、彩繪和剪紙等紙紮民間手藝，極具宗教文化與藝術價值。

宜蘭市中元民俗文化推展協進會理事長陳文彬說，今年水燈節以「祈福安康、吉祥平安」為重點，將以「百福印」用印賜福民眾，印製一千面龍年平安旗發送，三日晚間七時於復興國中前開跋起駕遶境，約三小時後抵達宜蘭河濱公園。

他說，放水燈現場於七時卅分安排蘭陽戲劇團表演，並免費提供蓮花水燈製作體驗，深夜十一時十分施放煙火，隨即將房屋型水頭燈，放入宜蘭河接引亡魂上岸享用祭祀。

4日晚將辦傳統市場文化節

市長陳美玲說，水燈節是宜蘭市年度民俗盛事，邀請民眾共襄盛舉，四日晚上七時在南、北館市場間光復路段也將舉辦「傳統市場文化節」，規劃晚會表演推廣傳統市場，周邊道路會進行交通管制，敬請民眾配合。

宜蘭水燈節保存傳統蓮花水燈與水燈頭施放。（市公所提供）

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