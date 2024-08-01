交通船運量成長 屏縣後壁湖漁港大改造

從恆春後壁湖漁港搭船到蘭嶼的旅客愈來愈多。（屏東縣府提供）

2024/08/01 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東後壁湖漁港交通船客運量逐年成長，已成為遊客搭船前往離島蘭嶼新選擇，每年估計超過五萬人次，為解決交通、停車亂象和當地漁業衝突，提升旅運服務品質，屏東縣政府將打造新候船中心、製冰廠及加冰突堤碼頭，讓在地觀光與漁業互惠互利。

蓋候船中心、製冰廠及加冰突堤碼頭

縣長周春米表示，原本位在後壁湖外堤漁港加油站旁的候船空間，旅運便利度及舒適度皆不符現代需求，隨著乘船旅客增加，每年搭船前往蘭嶼的人數超過五萬人，因此從今年起，將售票處、候船處移至漁港對岸內堤的漁會大樓旁。

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縣府農業處表示，未來將打造新的候船中心，提升遊客舒適度，另為回饋補償漁業，該處正辦理「後壁湖漁交通旅運設施改善建設計畫」，將新建製冰廠，並打造二座漁業用突堤作為漁業補償，讓在地觀光與漁業互利。

農業處表示，後壁湖漁港原交通船碼頭緊鄰加油站及油庫，交通船業者僅搭設貨櫃充當臨時售票處，且距離停車場太遠，讓大熱天攜家帶眷的旅客苦不堪言，因應後壁湖漁港交通船客運量逐年成長，考量交通旅運品質，客運碼頭將規劃在漁港內最適合的位置。

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