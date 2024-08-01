《桃園》原民入住桃園社宅比例 調高至5%

2024/08/01 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕「桃園市社會住宅出租辦法」於二○一八年十一月十九日發布實施，今年七月十一日修正公告，其中，照顧原住民部分，除將原住民入住社宅比例，由原本保障的三％提高為至少五％，還放寬原民自有住宅離租屋地卅公里以上者，可申請原住民租金補貼，一個月四千元，補助十二個月。

市府住宅發展處長邱英哲表示，現行租金補貼要求申請者不能持有住宅，導致原住民朋友在原鄉有自有住宅而無法申請補貼，考量他們離鄉背井到都市打拚，仍有居住需求，所以市府編列預算補助原住民租金補貼。

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邱英哲說，修正「桃園市社會住宅出租辦法」已報請市政會議通過，規定社宅提供原住民承租比例，應依市轄原住民族地區外原住民人口數所占全市總人口數的比例，分配並保障原住民入住，從三％提高為至少五％，今年下半年招租的桃園區東門段、中壢區中興巷，將是首批適用的社宅。

針對入出國及移民法第十條第四項，外配離婚尚未取得國籍者，但仍需撫養未成年子女者，納入可申請承租社宅對象；另，八德一號社宅去年十月辦理續租，因租金暴漲六成以上，引發租客怒火，因此保留「社會住宅租金調整應委託三家以上專業估價，並每三年檢討」，增加「需評估成本效益、租賃市場行情、承租人合理負擔能力及主計總處公告每人每月平均總薪資等因素酌予訂定」，賦予市府更大彈性。

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