《桃園》中壢臨時火車站悶熱 鐵道局允增風扇

桃園市議員黃敬平邀交通部鐵道局北部工程分局會勘中壢火車站臨時站，發現月台無風扇，民眾候車悶熱。（黃敬平服務處提供）

2024/08/01 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市中壢火車站臨時站六月中旬啟用，有民眾抱怨月台悶熱，甘願先留在站內川堂候車，等列車到站才衝下月台上車。議員黃敬平與交通部鐵道局人員昨天會勘，研判疑因月台兩側施工圍籬阻礙空氣流通，將於旅客動線增設電風扇、冷氣空調等設備改善，預計一個月完成。

月台兩側施工圍籬阻空氣流通

黃敬平與鐵道局北區工程分局第一工程隊正工程司劉蔡中，昨日從前站大廳、川堂走道，經過樓梯到一、二月台，發現月台兩側施工圍籬影響空氣流通；黃說，臨時站的樓梯處、二樓川堂護欄孔洞小，透風性很差，加上臨時站緊鄰中壢新站工區，環境感覺就像待在廚房的烤箱旁悶熱。

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劉蔡中表示，將採購空調設備及耗材，在候車月台上方天花板、連接通道人行空橋及上下樓梯等處加裝電風扇，並於中和路前站出口加裝冷氣空氣門、分離式冷氣機組等，強化月台及空橋通道的通風，避免出口處冷氣外洩，約需一個月改善完成，讓旅客更舒適。

一位台灣鐵路公司志工證實，有時太熱，旅客一多，很多民眾寧願在二樓川堂人行空橋處等候，聽到廣播列車快進站才跑下去搭車，因此需要疏導乘客往月台候車；七十二歲方姓婦人說，近中午十一點多，站在月台真的熱死人，台鐵若能加裝電風扇「當然好啊」，不然夏天等個車就滿身汗。

一個月完成空調等設備改善

黃敬平表示，中壢臨時站除車站大廳，在月台、川堂、剪票口等旅客動線，幾乎沒看到空氣循環或排風裝置，台鐵已經民營化，更應以旅客感受為經營與服務的根本考量。

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