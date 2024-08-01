《桃園》中壢臨時火車站悶熱 鐵道局允增風扇
2024/08/01 05:30
〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市中壢火車站臨時站六月中旬啟用，有民眾抱怨月台悶熱，甘願先留在站內川堂候車，等列車到站才衝下月台上車。議員黃敬平與交通部鐵道局人員昨天會勘，研判疑因月台兩側施工圍籬阻礙空氣流通，將於旅客動線增設電風扇、冷氣空調等設備改善，預計一個月完成。
月台兩側施工圍籬阻空氣流通
黃敬平與鐵道局北區工程分局第一工程隊正工程司劉蔡中，昨日從前站大廳、川堂走道，經過樓梯到一、二月台，發現月台兩側施工圍籬影響空氣流通；黃說，臨時站的樓梯處、二樓川堂護欄孔洞小，透風性很差，加上臨時站緊鄰中壢新站工區，環境感覺就像待在廚房的烤箱旁悶熱。
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劉蔡中表示，將採購空調設備及耗材，在候車月台上方天花板、連接通道人行空橋及上下樓梯等處加裝電風扇，並於中和路前站出口加裝冷氣空氣門、分離式冷氣機組等，強化月台及空橋通道的通風，避免出口處冷氣外洩，約需一個月改善完成，讓旅客更舒適。
一位台灣鐵路公司志工證實，有時太熱，旅客一多，很多民眾寧願在二樓川堂人行空橋處等候，聽到廣播列車快進站才跑下去搭車，因此需要疏導乘客往月台候車；七十二歲方姓婦人說，近中午十一點多，站在月台真的熱死人，台鐵若能加裝電風扇「當然好啊」，不然夏天等個車就滿身汗。
一個月完成空調等設備改善
黃敬平表示，中壢臨時站除車站大廳，在月台、川堂、剪票口等旅客動線，幾乎沒看到空氣循環或排風裝置，台鐵已經民營化，更應以旅客感受為經營與服務的根本考量。