《桃園》桃林自行車道 棧板絆倒多人傷

議員黃瓊慧到桃林自行車道現勘，發現木棧道有多處不平整。（黃瓊慧提供）

2024/08/01 05:30

木條翹起不平約一公里 常有人跌倒送醫 議員促全面檢修

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府分期活化舊有「桃林鐵路」，打造成自行車道兼人行路廊，近日有婦人到桃林自行車道大檜溪公園段散步，遭木棧道翹起、高低不平的木條絆倒，摔得鼻青臉腫送醫治療，議員黃瓊慧接獲家屬陳情後實勘，要求市府全面檢修更新，避免類似意外再發生。

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婦散步摔得鼻青臉腫

養工處副處長高必嫻表示，主因桃林自行車道部分路段棧板材質及下方固定基礎均為原木，受風吹日曬雨淋及每日大量自行車碾壓，造成下方木基礎腐朽無法固定，上方棧板膨脹變形翹起常發生鬆脫等情形。

高說，養工處加強巡查頻率為每日八次，發現不平整就擺放警示標誌，以免民眾靠近受傷，但仍難完全避免，今年反映木棧道不平跌倒受傷之前有兩件，已慰問受傷婦人，後續進行保險理賠事宜。

擬全面更換混凝土、塑木等材質

黃瓊慧表示，勘查發現木棧道明顯有多處高低不平、翹起，受傷婦人被送到醫院急診室時，護理人員詢問「是在桃林自行車道跌倒的嗎」？並說「時常有人在那裏跌倒送來就醫」，可見婦人跌倒並非個案，市府有必要全面檢修更新木棧道；婦人兒子說，媽媽外出散步，卻摔得鼻青臉腫，看了十分心疼，希望市府能重視維護設施妥善安全，不希望再有民眾受傷。

高必嫻表示，桃林鐵路全長十七公里，採分段活化，損壞較嚴重的木棧道約一公里，估計全面更換混凝土、塑木等材質，約需五千萬元經費，已於今年完成桃園區民光東路到寶山街約二百公尺改善，花費約一千萬元，後續將以每年一千萬元額度分段修繕。

議員黃瓊慧到桃林自行車道現勘，發現木棧道有螺絲鬆脫。（黃瓊慧提供）

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