高鐵南延屏東 76名里長爭設鳳山站

鳳山里長爭取高鐵延伸屏東設鳳山站，圖為鳳山北門里鐵路地下化出土段。 （記者陳文嬋攝）

2024/08/01 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高鐵南延屏東有望改道進入高雄市區，鳳山火車站軌道規模與高雄火車站相同，周邊公有地作為設站腹地空間充足，七十六名里長爭取高鐵設鳳山站，與鳳山火車站共構，促進地方發展；對於外界憂心二次施工擾民，地方表示為了未來發展，願意承受。

新完成的鳳山火車站設計二島式、四軌道，規模與高雄火車站相同，如今打造「空中鳳城」開發大樓，更是全國唯一古城門特色及規劃將設電影院的車站，尤其鳳山火車站周邊公有地多，腹地空間充足，有條件可以與高鐵共構。

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鳳山里長聯誼會主席趙志成表示，鳳山區人口數是高市最多，且發展快速，還有衛武營國家藝文中心、市議會等，日本三井購物中心也興建中，盼高鐵設鳳山站。

北門里長謝秀霞指出，高鐵延伸屏東不能少了鳳山設站，政府建設必須一次到位，尤其鳳山人多、搭車人潮也多，周邊的大寮、鳥松、仁武一帶快速發展，南高雄卻沒有高鐵站，必須大老遠跑到北高雄搭高鐵不方便，交通建設應兼顧南北平衡，高鐵設鳳山站增加地方便利性，也帶動南高雄的發展。

對於外界憂心二次施工引發民怨，謝秀霞指出，潛盾工法衝擊小，居民為了地方未來發展，再次施工是甘之如飴。

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