新北原民服務中心啟用20年 將整建活化

新北市原住民服務中心將進行外牆拉皮等修繕工程，外觀融合原住民族文化意象。圖為模擬圖。（原民局提供）

2024/08/01 05:30

〔記者賴筱桐、羅國嘉／新北報導〕位於三重區的新北市原住民族服務中心，啟用至今約廿年，內部設施老舊，市府將展開活化整建工程，以「兒童扎根」、「青年尋根」、「長者磐根」為核心，打造一站式、多功能的原住民族服務中心，預計今年年底前動工，最快明年底完工。

原住民族行政局局長林瑋茜Siku Yaway指出，今年爭取到中央挹注五千五百萬元經費，推動原住民服務中心活化整建工程，除了外牆拉皮，也會進行軟體與空間改善，整合幼童原民文化學習、青年就業輔導、長者資訊學習與數位科技運用等需求，打造多合一的原住民族服務中心，族人透過單一窗口，即可獲取社會福利、就業等資訊，不用舟車勞頓奔波。

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目前規劃一樓為接待及服務空間，二樓為親子休憩場域，不定期舉辦說故事等活動，三樓為共享辦公室，提供就業服務及青創基地，四樓為資訊研習教室，開設數位課程使用，五樓是數位展示空間，將以AR、VR等方式呈現原住民族文化藝術與體驗互動。

另外，原民局二○一九年起辦理原住民族產業精實暨創業計畫，今年集結歷屆獲獎商品，推出「原創好禮」，並與滬尾藝文休閒園區合作，讓商品在「禮萊廣場」上架，提升曝光度與能見度，協助創業者事業穩定成長。

新北市原住民族服務中心位於三重區，今年爭取到中央補助，將進行整建活化工程。（記者賴筱桐攝）

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