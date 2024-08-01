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新北6商圈攬客 祭抽獎、消費送好禮優惠

2024/08/01 05:30

三峽、金山、林口、烏來、淡水、新莊 搭配遊程搶商機

〔記者陳奕劭／新北報導〕搶攻暑假旅遊商機，新北市多處商圈今天起舉辦特色行銷活動，祭出美食、抽獎、表演節目、解謎遊戲、贈送小禮物等優惠，搭配周邊遊程，希望促進觀光消費，帶動庶民經濟發展。活動資訊可至臉書「來趣新北金發局」或經濟發展局官網查詢。

三峽三角湧商圈今天起至十月卅日舉辦「來趣三角湧歡樂購物節」，在商圈店家消費滿一百元，可獲得一張抽獎券，有機會抽中智慧型電視顯示器、熱門家電商品。

金山商圈即日起至十七日推出「山海金澎派」活動，在當地店家消費、集滿四個戳章可參加抽獎；在臉書粉專「來趣金山老街」打卡分享可獲得小禮物，商圈也推出三條遊程，帶領遊客走訪金山老街、神秘海岸等景點。

林口商圈八月三日推出「口福祭乞龜活動與音樂祭人氣競賽」，至商圈消費滿二百元，可獲得投票券，為喜愛的團體投票；烏來商圈八月十八日以「山林療癒」為主題，推出泰雅樂舞舞團表演、老街故事展與生活市集。

淡水商圈八月十七日將舉辦「淡水右岸好好生活節」，加入商圈臉書或LINE，有機會抽中福容大飯店淡水漁人碼頭「平日豪華客房雙人住宿券」、淡水商圈店家商品等獎項。

此外，八月廿三日至九月廿三日期間每逢週六、週日，新莊廟街商圈舉辦「文武雙全十項挑戰大進擊」，推出限時解謎遊戲，至服務處租借遊戲包或下載遊戲APP，完成遊戲可兌換一份商圈體驗禮，包含商圈消費優惠券、廟宇褔氣小禮等共一千份。

經發局補充，活動期間到淡水商圈或新莊廟街服務台，下載新北行動支付APP，掃描活動專屬QR Code，即可獲得一百點新北行動支付優惠券，可至合作店家折抵消費。

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