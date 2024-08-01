農業部與亞蔬簽MOU 開發超抗逆境品種

農業部長陳駿季（右）和世界蔬菜中心主任沃培睿（Marco Wopereis）簽署合作備忘錄，這是世界蔬菜中心來台50年後，首度直接和農業部簽署MOU。（記者楊媛婷攝）

2024/08/01 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部昨宣布和亞蔬︱世界蔬菜中心簽署蔬菜研究與發展合作備忘錄（MOU），雙方將合作開發超抗逆境蔬菜品種。

亞蔬是全球少數將總部設在台灣的國際組織，農業部長陳駿季表示，亞蔬擁有全球公部門最大的蔬菜種原保存庫，共三百三十個物種、超過六萬個品系。過去亞蔬和農業部的農改場等合作，已育成四十二個耐熱、抗病蔬菜新品種，尤其是茄科作物如番茄辣椒等，過去三年提供逾四千二百個種原與品系，提供我國種苗業者選育新品種蔬菜，雙方更有長期的人員培訓交流。

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陳駿季表示，雙方簽署MOU後加深合作，在資源共享下，讓國內研究觸角擴展到國際，加速對抗氣候變遷的蔬菜新品種育成，會成立工作小組具體討論方向。

亞蔬主任沃培睿（Marco Wopereis）表示，感謝農業部支持讓該中心的研究設施可大規模翻新，未來將應用亞蔬種原庫選育出可抗氣候逆境新品種，也盼可減少肥料、農藥等農業資材使用。

沃培睿指出，和農業部合作可更集中研究資源，避免發生過去重複投入類似研究的狀況，他盛讚台灣農業技術頂尖，農藥所研發的農藥殘留質譜儀系統，就推廣到寮、柬兩國，台灣製作的生物製劑也推廣到亞洲各國。沃培睿強調，很樂於讓亞蔬成為台灣連結其他國家的橋樑，協助提升台灣在國際的能見度。

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