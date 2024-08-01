台東自由行旅宿補助今上路 花東團旅擬加碼

台東自由行合法旅宿補助今天上路，平日（週一至週四）每房每晚最高將補助一千元，規劃執行至九月三十日止。（資料照，記者黃明堂攝）

2024/08/01 05:30

〔記者蔡昀容、吳亮儀／台北報導〕交通部觀光署的台東自由行合法旅宿補助今天上路，為求盡速振興花東，觀光署署長周永暉昨表示，花東團體旅遊合法旅宿補助擬加碼，規劃增加旅行社申請團數額度，提升補助上限至二．五萬、三萬元。交通部長李孟諺昨指出，地震、颱風和中共軍演讓許多旅行團取消來台，觀光署已提出多項強化措施，一千萬人次國際客的年度目標不變。

自由行旅客入住台東合法旅宿補助，平日（週一至週四）每房每晚最高將補助一千元，規劃執行至九月三十日止，總經費匡列一．六一億元，實際截止日期，將視經費運用情形檢討。

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而現行團旅補助內容，花蓮是從六月一日起，兩天一夜以上、二十人以上旅遊團，最高補助兩萬元，每家旅行社最多申請三團；台東方面，七月一日起獎勵團體旅遊，兩天一夜以上、二十人以上旅遊團，最高補助一．五萬元，每家旅行社最多申請兩團。

周永暉昨指出，為求短期振興效果，花東團體旅遊合法旅宿補助擬不延長，以加碼方向研擬措施，吸引旅行社組團前往，將提高旅行社申請團數和補助額度上限，團數可能是增加一團，額度上限可能提升至兩萬五千元、最高三萬元。

今年截至七月底，國際客僅約四三○萬人次，與一千萬人次目標尚有距離。李孟諺昨坦言，○四○三花蓮地震、凱米颱風和中共軍演，讓很多旅行團取消來台，很多國際客誤以為我國仍在災後狀況。

李孟諺說，觀光署規劃許多強化措施因應，包括來台自由行高鐵票買一送一、和部分國家合作機票買二送一或買三送一等；特別族群例如冬季到台灣打高爾夫球、校外教學、參加會展等，也有補助和獎勵，仍努力以一千萬的目標來做。

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