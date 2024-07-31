（台中）戶外聽歌 逍遙音樂町8月5場

逍遙音樂町邀請在地客語創作團體「明哥菜車樂團」演出客家組曲。（文化局提供）

2024/07/31 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市逍遙音樂町八月好樂登場，台中市文化局攜手區公所在梧棲、西屯、東勢、豐原及西區舉辦五場音樂盛會，推出包含爵士演奏、電音熱舞、小朋友喜愛的MOMO家族演出，金曲歌王沈文程也將開唱經典金曲，邀市民相揪走出戶外，就近在各區聽音樂會。

梧棲、西屯、東勢、豐原、西區都有

文化局指出，逍遙音樂町在各區推出音樂活動，讓民眾能就近賞樂，八月逍遙音樂町首場訂二日晚間七點，在梧棲藝術表演廣場邀請Wilson爵士樂團、哈音樂團、知名藝人林琇琪、許志豪等演出；九日晚間七點在西屯區至善國中風雨教室，將邀請至善國中音樂社及熱舞社、單細胞樂團及知名民歌團體「南方二重唱」表演。

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十日下午三點在東勢客家文化園區邀請在地客語創作團體「明哥菜車樂團」演出客家音樂組曲、BOB大芭比安苡葳表演電音熱曲，金曲歌王沈文程也將開唱經典金曲組曲。

十六日晚間六點在豐原區公所後方藝文廣場，將打造適合親子同樂的音樂盛宴，安排小朋友為之瘋狂的MOMO家族演出，還有飛翔流行樂團、陽明客家協會薩克斯風團、豐原高中民謠吉他社等進行演出；卅一日下午五點另在西區草悟道B區小舞台辦理以爵士樂為主軸的音樂會，包括蚊子音樂、薩克思想重奏樂團及爵痞樂團等演出。

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