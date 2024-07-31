（台中）海外遊學2領隊沒照 議員批「放生」學生

市議員王立任（左二）等人指出，台中市海外遊學團 的出團數比教育局知道的還多，批教育局是「放生」學生。（記者蘇金鳳攝）

2024/07/31 05:30

議員要求加強管理 教局︰學校組團 須依採購法、定型化契約辦理

〔記者蘇金鳳／台中報導〕海外遊學已是趨勢，但有台中家長發現，小孩參加學校辦的海外遊學團，竟有二名領隊無證照；議員向教育局詢問中市學校辦的暑假海外遊學團情形，一問三不知，只查到十九團，但實際更多，質疑教育局未掌握狀況，「放生」學生，一旦發生問題責任誰扛？要求教育局馬上調查現正遊學狀況，保障學生權益。

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學生自行參團 屬個人消費

教育局表示，海外遊學服務業的管理與通報機制為全國一致性問題，目前有兩種型態，分別為學校主動籌組及學生自行參加遊學團；學校主動籌組在辦理採購時，應確實依照「政府採購法」及「海外旅遊學習定型化契約應記載及不得記載事項」規定辦理，如業者未履行契約或違約，會依據相關罰則予以懲處；此外，如學生自行參加的遊學團，則屬於個人消費行為，如有爭議應循消費者保護相關規定辦理。

民進黨議員王立任、黃守達、謝志忠、張玉嬿昨召開記者會指出，有家長反映孩子參加學校舉辦的海外遊學團，旅行社派出二名領隊未有證照。但詢問教育局，中市目前有多少學校辦海外遊學團？是否有簽定契約？卻一問三不知。

旅行社 不能經營留遊學

王立任表示，為保障學生權益，教育部頒布「海外旅遊學習定型化契約應記載及不得記載事項」，除了明定海外遊學相關規定，業者也需派出懂當地語言的人員，若有旅遊行程，需跟旅行社合作，派出有證照的領隊，根據「發展觀光條例」等相關法令規定，旅行社及短期補習班有特別的規定不能經營留遊學；教育局未掌握學校的海外遊學團，若出現問題該如何？

議員︰教局應掌握查核狀況

黃守達、張玉嬿、謝志忠都認為，按照現行規定遊學團必須納入規範予以查核，包括是否合法通報？領隊有無執照？專責單位是誰？有無簽定契約？但是教育局完全沒有掌握狀況，根本是「放生」學生；應儘速採取必要的行動管理監督，保障學生權益。

律師王翼升表示，有學校認為找旅行業者合作就可，但旅行社跟短期補習班不能經營遊學業務，形成問題。

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