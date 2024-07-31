高捷小港林園線2站 周邊土地變更通過

2024/07/31 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市都委會昨審議通過捷運小港林園延伸線RL4、RL5站周邊土地變更等案，盼未來能打造為南高雄新門戶。

主持會議的高雄市副市長林欽榮表示，小港林園線串連臨海工業區、新材料循環經濟產業園區、林園工業區等三大產業園區，透過RL4、RL5捷運站周邊土地變更，引入居住人口，提升捷運運量，翻轉林園地區成為南高雄新門戶。

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都發局強調，依去年三月都委會決議，優先以反對地主意見較少的RL4、RL5捷運站周邊地區，重新修正規劃草案，已陸續舉辦四場工作坊及兩場座談會，蒐集地主意見，並基於尊重民眾意願，就區段徵收不同意者，調整不納入都市計畫變更範圍。

本次專案通檢共有五大規劃重點，首先以劃設住宅區為原則，捷運站周邊規劃為商業區；第二為規劃公園、綠地、廣場和停車場等公共設施；第三配合去年十二月行政院通過「提升社宅用地供給精進措施」，規劃一處社福專區，保障弱勢族群居住權益；第四為健全道路系統，配合周邊道路系統調整路網；最後配合二○五○淨零政策，新增基地綠化及綠建築。

都委會昨天也審議通過「國家住宅及都市更新中心」擇定新興區兩處原軍聞社青年日報高雄分社、陸軍服務社營改基金及其周邊達更新年限私有建築之土地，劃定為「都市更新地區」，將可促進土地再開發利用。

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