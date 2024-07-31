高雄風災檢討 陳其邁︰AI防災可以努力

國軍弟兄協助日安大樓清除地下室的雜物。（記者許麗娟攝）

2024/07/31 05:30

〔記者王榮祥、許麗娟、葛祐豪／高雄報導〕凱米颱風重創高雄，連日引發各界對高雄治水的正反意見，高雄市長陳其邁昨天表示，會記取這次教訓、深刻檢討，極端氣候要完全沒災害非常困難，但如何減災與避災，是可以努力的。

陳︰極端氣候要完全無災很難

陳其邁進一步提及，AI科技在這次災害預防上發揮一定效益，感謝交通部氣象署通報，尤其是雨量預估部分，也包括路徑，讓市府在颱風假決策有所依循，當時有人會質疑，但事後對照實際雨量，確實比過往準確很多；相關科技也應用在水位感知器，可提早預警河水上漲情況，也促使市府啟動綜合治水檢討。

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日安大樓慘淹 監視器主機封箱

高雄市三民區日安地球大樓因凱米颱風地下三層樓被大水吞噬，四百多輛汽機車全泡水，為釐清防水閘門的架設是否有缺失，大樓管委會已將監視器的電腦主機封箱，以便究責。

日安大樓水淹地下室災情慘重，至今仍僅住家用電恢復，大樓公用電、自來水皆尚未恢復，約四百多輛泡水的汽機車仍待清污後才能拖吊出來維修，原本抽乾的地下三樓昨天再度流入家用污水而淹水，國軍昨再派出三十六名人力協助清理。

旗津治水 賴瑞隆爭取中央經費

此外，旗津上週因逢大潮，加上強颱凱米強降雨，造成部分地區積淹水，立委賴瑞隆昨天邀集內政部、經濟部、農業部、高市府等，召開「旗津大潮海水倒灌排水改善進度說明」座談會，籲請中央支持治水經費，市府則加速於今年底完成工程發包、明年上半年完工。

立委賴瑞隆（中）邀中央與地方，追蹤旗津治水改善進度。（賴瑞隆提供）

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