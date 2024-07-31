高雄升格100年 「百年好市」活動8月起跑

今年逢高雄市升格百年，市府將於八月啟動「百年好市」系列活動。圖為亞洲新灣區與愛河灣吸引眾多遊客到訪。（高市府提供）

2024/07/31 05:30

市府策畫遊程遶境、講座、論壇、特展等 慶祝高雄百年蛻變

〔記者黃佳琳／高雄報導〕一九二四年十二月廿五日「高雄街」升格為「高雄市」，今年是這座南部港口城市百年的里程碑，高雄市政府將於八月啟動「百年好市」，策畫一連串遊程遶境、講座、論壇、展示、國際交流等活動，傳達高雄城市發展的歷史底蘊。

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港都變工業城 人口現有273萬

高雄市長陳其邁說，高雄是座因港而生、順鐵路而起，循著產業蛻變而成的工業重鎮，人口從四萬多到現今的二百七十三萬；回望百年，作為移民城市的高雄，持續匯聚來自各地的人一起打拚、一起生活，成為如今大家認知的「高雄」模樣。

文化局長王文翠表示，此次「百年好市」以數字一百，和翻轉九十度的「高」字幾何結合，作為高雄設市百年的紀念LOGO；主視覺用船、飛機，呈現這個山海圍繞，藉由海港與空港交織，帶來歷史、繁華和人文的港都工業城。

此次活動策畫將圍繞著「百年高雄的成長與發展」，以「工業」、「鐵道」、「海洋」、「歷史」四個面向，用遊程探索大家所不知道的高雄，用講座論壇深度討論這座城市的發展，透過展覽訴說高雄故事，更有「百年好市」特別企劃，期待市民一起加入了解這座光榮城市的行列中。

特別企劃「濱線啓程」鐵道復駛

「百年好市」活動將從八月起到十二月，策畫包含「好市遶境：限定！高雄探秘」、「國際對望：北九州門司港」、「好市開講：屬於高雄的地方學」、「百年論壇」、「焦點場館：高雄文資巡禮」、「百年好市紀念特展」等系列活動，更有百年特別企劃「鐵道復駛：濱線啓程」，活動詳情將陸續公開，可關注高雄市政府文化局官網。

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