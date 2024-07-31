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重登記2家為限 公托候補名單大降

2024/07/31 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市公托以往候補名單超過可收托逾兩倍，其中有許多重複登記情形，有家長甚至一次登記五、六家，市府婦幼發展局為此採行登記候補新制，每年重新登記且限制報名以二家為限，今年的候補名單近日出爐，候補人數從逾三千人降至一八七○人，預計八月一日起按候補名單讓適齡者依序就托。

桃園市目前共四十八處公托及規模較小的家園，可收托一四九四名滿二個月至未滿二歲嬰幼兒，由於嬰幼兒入園時間不固定，若是公托或家園招收額滿，有托育需求的家長須登記候補，待釋出名額後依序就托，而桃園市家長托育需求大，且未順利轉銜二歲專班幼兒仍可留在公托或家園至三歲，只進不出導致候補人數大排長龍，加上未限制候補登記家數，有不少家長同時登記住家附近、工作地附近公托或家園，造成候補名單「虛胖」超過三千人，超過可收托人數逾兩倍。

婦幼局今年七月起採行登記候補新制，有托育需求的家長須每年重新登記，且每名嬰幼兒以報名二家為限。婦幼局表示，重新登記後，目前候補人數大幅降至一八七○人，排除近一九○○名無需求的候補，預計八月一日起依候補名單讓適齡者依序就托，候補名單效期一年、至明年七月底。

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