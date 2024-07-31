龜山倉儲火災廢水外溢 染紅溪水

楓樹坑溪上游風尾坑溪，29日上午出現化學廢水染紅溪水，並持續向下游流至中正公園一帶。（讀者提供）

2024/07/31 05:30

消防隊灌救31小時 化學廢水恐污染農田、重創魚群

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕龜山區樹人路三○五巷內的鐵皮屋倉儲廿八日晚間發生大火，消防人員持續灌救長達卅一小時，廿九日上午居民發現風尾坑溪滿是化學廢水，溪水被染成一片紅色，懷疑是消防廢水外溢所致，沿線有農田、養殖埤塘，埤塘魚群奄奄一息；市府環保局表示，已緊急抽水並持續監測水質，同時依水污染防治法告發，最高可處三百萬元罰鍰。

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發生火警的倉儲緊鄰風尾坑溪，溪水沿線有許多栽種稻米、蔬菜等作物的農田及養殖埤塘，常會引溪水灌溉、養魚，楓茶米休閒農業發展協會總幹事林柏嵐表示，廿九日上午發現風尾坑溪遭到污染，溪水漂浮化學廢水，疑為倉儲火警消防廢水外溢，且一路往下游流到中正公園一帶，農民憂心農作物遭到污染，而養殖埤塘內的魚群更已奄奄一息，火警現場周邊仍飄散濃濃塑膠味。

環保局表示，該倉儲存放大量染劑，導致消防廢水呈紅色及紫色，流入風尾坑溪及下游楓樹坑溪影響水色，獲報後立即啟動應變措施，除現場責令業者加強防堵，也派員在現場布設攔油索、沙包防堵，並調派水車緊急抽水，因現場持續悶燒、灌救，消防廢水水量過大，仍有部分廢水流至下游，人員持續在現場監控，並回抽溢流廢水，降低溪水污染。

環局依法告發業者 最高罰300萬

環保局表示，另於楓樹坑溪流域進行水質監控，設置七處監測點每小時監測水體水質，包括pH、水溫、導電度、水色等，目前pH值呈現下降趨勢；而下游南崁溪星見橋水質檢測，水色透明微紅但水質尚無異常情形。因該倉儲未有效圍堵消防廢水，造成大量染劑等污染物外溢，嚴重影響楓樹坑溪水質，已違反水污法第卅條規定予以告發，最高可處三百萬元罰鍰。

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