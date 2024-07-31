「台灣好行」4路線 優惠套票今開賣

桃園台灣好行路線沿線有許多極具特色的觀光熱點，包含小烏來天空步道等景點。（記者李容萍攝）

2024/07/31 05:30

大溪快線、小烏來線、石門水庫線及東眼山線 串連景點、美食住宿

〔記者李容萍／桃園報導〕喜愛桃園自由行的遊客有福了！市府觀光旅遊局推出「台灣好行」四大精選路線優惠套票，完美結合「大溪快線」、「小烏來線」、「石門水庫線」及「東眼山線」四條台灣好行路線，有交通、沿線美食、門票、特色體驗及住宿，串連桃園的熱門景點，讓遊客更划算地暢遊桃園。優惠套票於今日上午十點起在ibon平台及易遊網同步販售，限量五百套，售完即止。

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觀旅局長周柏吟昨表示，桃園台灣好行路線沿線觀光熱點包含大溪老城區、小烏來天空步道、東眼山國家森林遊樂區、北橫公路及石門水庫等多處景點，均未受凱米颱風影響，歡迎大家搭乘台灣好行來場深度體驗；這次推行的台灣好行套票，主推「買套票最划算」概念，有九十九元、一九九元、二九九元及九九九元四種價位的精選套票組合，讓民眾可依自身喜好組合優惠套餐。

限量五百套 四種價位供民眾選購

該套票美食可選大溪老街美食慈湖李媽媽牛肉麵、芊香園蘿蔔糕、游記百年油飯或東風瓦厝客家懷舊料理；特色伴手禮有大溪拿破崙派、由里糕點「文創糕餅」；體驗活動可選擇大溪木藝生態博物館（木花器、實木水晶柱）預約課程、龍情魔幻豆子主題館DIY多肉植物盆栽，及富田花園農場木作冰箱貼、吸水杯墊、不織布小提袋DIY三選一；住宿包含台灣好行四條路線沿線眾多桃園好棧優質旅宿千元折價券，如首間結合醫療特色的智醫康寓、桃園車站周邊商務旅客首選的嘉仕特飯店、房內可瞭望山景的小烏來山莊、緊鄰桃園機場捷運的中壢米堤大飯店及新舍商旅中壢館，還有石門水庫周圍的福華渡假飯店。

風災後通過安檢 遊北橫還享抽獎

另外，凱米颱風過境後，市府風景區管理處對北橫沿線景點均已陸續完成安全檢查，除了巴陵一號及二號隧道，遊客可放心上山旅遊，即起至十月卅一日推出「探索北橫─離你最近的芬多精仙境」夏季活動，精選六大主題十五條星級遊程路線，邀請民眾一同探索北橫獨特的自然美景和原民文化體驗；此活動搭配桃園暑期旅遊抽獎活動，只要到羅浮溫泉、宇內溪戲水區、小烏來天空步道或桃園北橫及「大龍門」（大溪、龍潭及復興區）合法民宿、旅館及露營區消費並登錄活動網站就有機會抽大獎，總計價值三百廿二萬餘元的好禮，包括休旅油電車、電動機車、iPhone 15、4K電視等好禮帶回家，將於十一月八日公開抽獎。

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