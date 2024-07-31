連署未達標 林內鄉長罷免案不成立

劉姿言對此回應尊重地方意見，將會持續推動鄉政，並不斷與地方溝通。（記者李文德攝）

2024/07/31 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣林內鄉長劉姿言遭鄉民提案罷免，經過四十天第二階段連署，廿九日提案人曾慶玄將連署書送至雲林縣選舉委員會。選委會表示，經初步點算連署人名冊共一三二七件，未達原選區選舉人一成以上，依法逕為罷免案不成立宣告。對此曾慶玄表示，感謝大家的勇氣，會深刻檢討自己。劉姿言則說，尊重所有聲音，有任何問題歡迎溝通。

曾慶玄日前列舉提出罷免案的原因，包括鄉長上任後大量解雇約聘人員、課室公務人員大搬風、無視老人生命安全、競選政見未兌現等。

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第一階段提議符合規定，選委會上月十九日發函由發起人領取連署人名冊格式，依規定需在領取後四十天繳送連署人名冊。前天下午期限屆滿，曾慶玄下午五點許將文件送至選委會。

選委會表示，第十九屆林內鄉長選舉的選舉人總數一萬四五一六人，依規定二階連署人數應為原選舉區選舉人總數一成以上即一四五二人，經初步點算，發現烏麻村連署人名冊有一百九十八份無正本，不計入合格數，故總計一三二七件，並未達標，後續將依法逕為罷免不成立宣告。

曾慶玄表示，感謝大家的勇氣，會深刻檢討自己；劉姿言則說，尊重所有聲音 如有不足就改進，會持續推動鄉政、與地方溝通，任何疑問歡迎到公所討論。

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