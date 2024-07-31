北市46機關徵才 社工督導薪51K

2024/07/31 05:30

〔記者江采蓁、甘孟霖／台北報導〕台北市就業服務處辦理二○二四年第八次就業甄選活動，共有四十六個機關參加，釋出二二七個職缺，勞動局長高寶華表示，職缺包括輔導員、心理師、管理師、關懷訪視員等多個項目，其中家庭暴力暨性侵害防治中心聘用社工督導職缺，起薪五十一K，隨著每年考核晉升，更有機會高達七十二K；此外，青年局也推出專屬女性的職涯諮詢服務「Woman『培』妳」，協助女性自我覺察找到職涯成長的關鍵，七月三十日起開放線上預約。

高寶華說明，就業甄選共有四十六個機關參加，提供二二七個職缺，活動時間自七月三十日上午十時起至八月五日下午五時受理網路報名，預計於八月二十四、二十五日舉辦甄試；職缺包括聘用副工程司、輔導員、心理師、管理師、關懷訪視員等項目，其中家防中心的社工督導職缺起薪達五十一K，隨著每年考核晉升，還有機會可達到七十二K。

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就服處也指出，每月辦理的市府約聘僱人員就業甄選包含北市所屬各幼兒園廚工職缺，這次開出西松國小、龍安國小、舊莊國小、潭美國小、大湖國小、文林國小、萬芳國小、文山幼兒園等共九個職缺，月薪最高達三十八K，歡迎喜歡小孩、有烹飪專長並具證照者踴躍報名。

青年局推女性職涯諮詢服務

此外，青年局推出專屬女性的職涯諮詢服務「Woman『培』妳」，服務除規劃專業諮詢員提供一對一晤談，也與業界心理諮商師及職涯顧問合作，組成堅強的女力顧問團隊，運用女力顧問的專業、職場實戰及累積多年的諮詢經驗，為女性共同打造專屬個人的職涯探索以及職場適應、職涯規劃等。

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