北市行穿線銜接人行道有落差 增18％最多

台北市文山區指南路與萬壽路口的舊行穿線塗銷未完全。 （研考會提供）

2024/07/31 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市研究發展考核委員會查證北市「交通安全行」計劃執行情形，以「行穿線退縮後與既有人行道銜接有高低差」及「行人綠燈早開未運作」缺失率增加最多，交通管制工程處表示，年底前會和新建工程處將缺失路口改善完成，讓行穿線銜接人行道，未來將加強雙向溝通合作。

行人綠燈早開未運作 增加14％

研考會指出，本次查證「行穿線退縮及庇護島工程」，發現萬華區西園路二五四巷與西藏路口等至少五處行穿線退縮後，與既有人行道銜接有高低差，阻礙輪椅使用者、推娃娃車等順暢通行，此項缺失率較去年查證時增加近十八％，顯示交工處與新工處跨機關合作仍待加強。

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而文山區羅斯福路六段與一四二巷口等處，人行道導盲磚未導引至行穿線前，恐危害視障者用路安全。交工處表示與新工處有建立雙首長會議聯繫機制，未來會加強檢視設計圖，縮短路面銑鋪、標線重繪跟斜坡道修整的時間差。

在「路口行人綠燈早開或行人專用時相」項目中，行人綠燈早開未運作缺失率較去年抽查時增加約十四％，另查有行人號誌未依專用時相執行。交工處回應，過去根據當地交通狀況，路口四個方向不會都做早開，但現在為了提升行人通行安全，年底前會全面檢視所有路口完成調整，確保行人有優先通行權。

另外，文山區指南路與萬壽路口等處的舊行穿線塗銷未完全，造成路口混亂；信義區忠孝東路五段與松信路口等處行人號誌遭樹葉阻擋；承德路二段與平陽街口等四處行人號誌有基座破損、螺絲繡蝕等缺失狀況。

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