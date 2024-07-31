花蓮自由行補助 延長

2024/07/31 05:30

〔記者花孟璟、游太郎／花蓮報導〕○四○三地震後，交通部觀光署針對花蓮推出自由行補助每房一千元等振興措施，交通部長李孟諺昨宣布，原定補助期限至九月底，目前確定會延長。對此花蓮縣觀光旅館商業公會理事長張琄菡認為，重點還是要有穩定並安全的交通，才能讓旅客有信心，進而願意到花蓮觀光。

業者：重點在交通 讓旅客有信心

觀光署針對花蓮觀光的促銷和補助，今年六月起補助花蓮自由行每房補助一千元，上路以來有十一萬房的申請補助。交通部長李孟諺昨宣布補助將延長時間，最近也會推出新的補助國際團客補助方案！

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花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，觀光署振興花蓮旅宿業匡列八．一二億元經費，每房一千元等於可補助八十萬個房間，不過暑假剩一半，至今申請約十一萬房，暑假至今平均住宿率僅兩成，顯示「最大的問題仍在交通」，雖蘇花昨通車，但路況還是不穩定，只要再來一個颱風、一個餘震，就會大幅度降低遊客到花蓮的意願。

澎湖輪、凱旋一號 接替新臺馬輪

凱米過後蘇花鐵公路都不通，交通部責成航港局從廿八日至昨天三天，調度新臺馬輪提供藍色公路備援服務，往返蘇澳花蓮共六航次給民眾免費登記搭乘。航港局統計，新臺馬輪三天疏運旅客三○○五人，小客車二三一部、大貨車十四部、機車四十四部及腳踏車卅三部。

今天起至八月三日則續續增調澎湖輪、凱旋一號接替新臺馬輪，免費登記搭乘，每天上午八時起受理隔天搭乘登記，提供民眾在蘇花公路外的海運選擇，詳情可上網交通部航港局首頁「蘇花海運備援資訊專區」。

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