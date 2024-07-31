斥資2千萬 傳藝打造七夕藍眼淚

宜蘭傳藝園區打造七夕限定的藍眼淚。（宜蘭傳藝園區提供）

2024/07/31 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕國立傳統藝術中心宜蘭園區訂八月二日到二十四日每週五、六舉辦「愛在夏天．夜傳藝」活動，斥資近二千萬元打造七夕限定的藍眼淚；活動期間，宜蘭傳藝園區將販售在地特產，振興宜、花、東地區震後的觀光。

八月的宜蘭傳藝園區以七夕情人節為主題，「愛在夏天．夜傳藝」活動，邀請新一代天團「告五人」回鄉擔任活動大使與開幕嘉賓，預定八月二日晚間六點半演出四十五分鐘；此外，園區設計迷霧森林、心動鵲橋、魚耀隧道、祈緣藍眼淚、We Sweet祈願竹林等五大光景裝置，希望帶給遊客不同的視覺感受。

請繼續往下閱讀...

每週五、六辦活動 帶動夜經濟

宜蘭傳藝園區經營團隊全聯善美的文化藝術基金會表示，系列活動每週規劃不同的炫光主題秀，包括DJ Show、炙熱火舞、極光之翼、螢光馬戲、老派舞會；另有美食餐車、微醺飲料、風味飲品、工藝文創等攤位進駐，歡迎遊客攜帶野餐墊入園，體驗與眾不同的浪漫氛圍。

會場也安排行動超市車、花東知名品牌業者販售在地特產，盼促進地方產業，帶動宜蘭的夜經濟，活動時間下午四點到晚間八點半，相關訊息請上宜蘭傳藝園區官網查詢。

「愛在夏天．夜傳藝」安排炙熱火舞表演。 （宜蘭傳藝園區提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法