南美二館升格 營造文資博物館群

南市美術館二館將改制升格為「台南國家美術館」，預計今年下半年籌備處成立運作。（記者洪瑞琴攝）

2024/07/31 05:30

下半年成立「國家美術館」籌備處 鏈結在地文化走向國際

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市美術館二館將改制升格為「台南國家美術館」，籌備處預計今年下半年成立，未來同樣位在中西區舊城區歷史軸心的台南國美館、南美館、司法博物館型塑博物館群，以在地文化力鏈結國際，打開台灣通向世界窗口。

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南市美術二館確定升級國立「台南國家美術館」，文化部已展開人力與經費部署，將先成立籌備處，期望在今年下半年掛牌運作；而典藏品仍是各歸屬原單位維護，等於是未來台南國美館有國家資源投入，創造「一加一大於二」加乘效果。

加強前輩台灣藝術家作品典藏與策展

未來台南國美館由國家資源挹注，具體發展方向之一，將加強前輩台灣藝術家作品典藏與策展的廣度與深度，以本土意識與台灣價值為文化主體，累積鏈結世界舞台的實力。

擔任南美館董事長的南市副市長趙卿惠表示，台南是台灣第一座城市，不僅文化底蘊深厚，在時間軸堆疊四○○年累積下，台南豐富孕育許多充滿力量的藝術家，許多前輩台灣藝術家，都與台南有深厚淵源，這是其他城市所沒有特質。

趙卿惠說，只有藝術能彌平歧見、墊高想像，做為文化首都的台南，值得一座國家級美術館，也需要一個地方美術館，兩館彼此是合作夥伴，一起把藝術平台加大，如同日本東京與柏林等偉大城市的美術博物館群，互相閃耀光芒。

串聯周邊藝文館舍 帶動藝術觀旅量能

爭取國家級美術館，並不減損台南市美術館的存在意義，未來反而能以藝術博物館群模式壯大能量，包括爭取南美一館對面、同樣身為古蹟的農田水利署嘉南管理處建築，以及南美二館對面的司法博物館，共同營造更在地的藝術文化場域，型塑台南獨一無二的文化資產博物館群。

南市美術館館長林秋芳說，台南目前擁有三座國家級博物館，包括國立台灣文學館、國立台灣歷史博物館和國立史前博物館南科分館，接下來的台南國家美術館將成為第四座國家級博物館，串聯周邊在地藝術文化館舍，持續帶動南市的藝文涵養與觀旅量能向上提升。

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