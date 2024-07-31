屏市玉皇宮旁易淹 將打通水路

屏東市自由路玉皇宮段日前遇雨積水嚴重，民眾機車熄火牽車通過。（資料照，記者葉永騫攝）

2024/07/31 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市自由路玉皇宮旁鐵路高架橋下方每遇大雨就積水，本月廿九日更因大雷雨淹到三十公分高，不僅影響行車安全，更有民眾質疑萬年溪旁積水難接受。屏東市長周佳琪勘查後指出，目前的水路未打通，近日邀集相關單位研議，徹底解決水患。

屏東市玉皇宮旁鐵路高架橋下方的自由路段，原本就地勢較低，遇大雨容易積水，前屏東市代理市長程清水曾邀請鐵路局、公路局、縣府等單位會勘，發現排水溝內有管線阻塞，經疏導後積水獲得改善，但近日因凱米颱風帶來豪大雨，廿九日更發生大雷雨，造成該處再度大積水，深達三十公分，還造成行經的機車騎士引擎熄火。

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該處位在萬年溪旁，大雨時溪水並未溢出，有民眾質疑是公務機關排水設施沒做好，認為只要打通排水溝將水流導入萬年溪應該就不會積水。

周佳琪說，大雨時涉水到現場勘查，認為積水主因在於瞬間持續大雨造成，加上鐵路高架橋的雨水全排到該地區，造成雨水來不及宣洩，解決方法在施作集水井後再打通排水匯流到萬年溪即可，但因施工時會經過公路、人行道及鐵路用地，須邀請公路局、台鐵公司、縣府等相關單位會勘同意後才能施工，市公所將盡速處理，徹底解決水患問題。

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