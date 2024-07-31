台東總圖形塑山嵐 最快明年10月啟用

台東縣總圖書館工程硬體進度逾9成，預計8月完工後接續進行室內裝修。 （記者黃明堂攝）

2024/07/31 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣耗資四億餘元的總圖書館新建工程硬體施工進度逾九成，將於八月完工，後續交由文化處接棒處理室內裝修、圖書管理系統建置，相關規劃案皆已完成發包，預計最快於明年十月廿五日啟用。

原有圖書館閱覽空間不足，縣府於前年二月展開總圖新建工程，規劃一座圖書館與舊館連結，工程經費四億一千一百廿八萬元，縣長饒慶鈴昨天由建設處長蔡勝雄、文化處長李吉崇陪同，視察工程進度。

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縣府指出，建築物設計以台東山嵐為出發點，空間動線流暢，營造彷彿置身於山谷的閱讀體驗，並將新館與舊有圖書館連結，設置完善親子閱讀空間、具台東特色的閱覽藏書空間及文創基地等，建築設計簡潔，空間動線流暢。

饒慶鈴表示，圖書館的竣工是其中一個重要的里程碑，縣府會盡快將工程完工讓縣民共享成果。

縣府建設處說明，除了良好的規劃與施工品質，縣府致力放大工程效益，透過府內橫向的溝通協調施工期程，取消原規劃六百萬元預鑄式污水處理設施，在園區內完成污水管線的佈管，除圖書館，正氣路鄰接園區周遭民房也可同步接管；調整高壓電引入方向，紓解新生路側用電壓力，同時強化南京路高壓管線佈管。透過公共建設的推行同步強化區域周邊設施。

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