審核露營場 竹縣府挨批牛步

新竹縣府去年盤點縣內既有露營場共計三百四十五家，其中二百七十六家為營業狀態。（記者廖雪茹攝）

2024/07/31 05:30

管理要點上路2年 276家營業僅11家取得土地容許使用

記者廖雪茹／專題報導

「露營場管理要點」上路屆滿兩年，新竹縣營業中的露營場有二百七十六家，迄今僅十一家取得土地容許使用，占比僅約○．○三％；事實上，新竹縣政府收到申請超過三百件，但過去僅有一名承辦人員，業者抱怨進度牛步，縣府則自五月起補齊人力加速審查案件，並同步改善行政會辦流程。

請繼續往下閱讀...

申請逾300件 縣府︰補齊人力速審

交通部觀光局去年七月公布露營場管理要點，輔導面積未達一公頃農牧用地及林業用地露營業者合法化，對於審查通過第一階段只有十一家，竹縣交通旅遊處解釋，主要是現行法規中，農業單位要求既存建築皆須合法，但大部分都遇到農林地上有早期不合法建物，此部分還需有解套方法。

同步改善行政會辦流程

多名業者抱怨，依規申請後，政府也派人現勘，等了好幾個月，卻遲遲沒有下文。交旅處長陳盈州表示，過去僅有一人承辦業務，五月起陸續補齊三人，現加速審查中，且同步改善行政會辦流程，原須會辦多處單位後才會回文業者，現在僅需會辦農業單位加快篩選，期縮減業者等待時間。

仍有4成營業中業者未送件

另針對想新設露營場尚未興建任何設施的素地，已改採小組會審方式，以加速案件處理速度。此外，五月份以前送件且初審合格的業者，皆已陸續完成會勘，將儘速審查。

新竹縣去年盤點縣內既有露營場共計三百四十五家，其中二百七十六家有營業，六十九家未見營業。既有露營場送件一百六十四家，仍有四成營業中業者尚未送件。經訪查，未送件的主要原因仍多半是年紀較大，對於申請表及計畫書的撰寫上有文書困難，以及衍生的相關建照、水保等費用，也是業者卻步原因。

陳盈州表示，現行既有在農牧及林業用地上做露營場，已違反區域計畫法規定，針對尚未送件的業者，縣府今年度規劃四十五場次工作坊，已自五月底開始陸續舉辦，輔導業者儘速送件申辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法