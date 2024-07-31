台灣之光 國際化奧奪2金2銀 世界排名第5

第五十六屆國際化學奧林匹亞競賽四位代表選手林竣宇（左起）、陳鈞澤、呂家瑋、葛彥宏，拿下二金二銀佳績。（教育部提供）

2024/07/31 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕在沙烏地阿拉伯王國主辦的第五十六屆國際化學奧林匹亞競賽傳回捷報，在九○個國家、三二七名參賽學生中，我國四名學生國手共獲二金二銀佳績，國際排名第五名（以金牌數計算）。

教育部國教署組長黃瀞儀說明，金牌得主為台南一中學生葛彥宏（個人排名第七名）及呂家瑋（個人排名第十六名）；銀牌得主為台中一中學生陳鈞澤（個人排名第三十七名）及建中學生林竣宇（個人排名第四十一名）。

請繼續往下閱讀...

葛彥宏出生在工程師家庭，媽媽曾就讀於化學研究所，他說，從小對化學接觸較多，上高中第一次接觸校內化學能力競賽，因確診而在家裡線上考，竟拿到超乎預期成績，開啟化學之路，大量尋找進階書籍、網路公開課程及免費下載期刊資源來拓展視野。

呂家瑋表示，他對有機化學有蠻大興趣，總以「要做就做到最好」的態度，努力鑽研，化奧之後，相信對化學掌握更上一層，希望未來在這條路上發光發熱。

陳鈞澤表示，他能順利當上年化奧國手，要感謝大考中心國寫閱卷老師，給他作文十二分低分，加上國英一試定終生，他才有機會力拚比賽而為國爭光，為他顛簸的高中競賽生涯畫下完美的句點。

林竣宇則在國小讀到諾貝爾化學獎得主霍夫曼的科普著作「迴盪化學兩極間」，他說，書中以令人驚嘆的化學反應和分子展示化學之美，讓他被化學獨特的魅力吸引而步入化學領域。

獲得金牌及銀牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系，另分別可獲教育部頒發二○萬元及十萬元獎學金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法