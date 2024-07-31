旅宿減少塑膠瓶裝水 最高補助3萬

明年起，全台旅宿業的客房內不得主動陳列梳子、牙刷、牙膏、浴帽、刮鬍刀及刮鬍泡等6種個人衛生用品。（記者陳嘉怡攝）

2024/07/31 05:30

明年起不供一次性用品 一年可減碳約3千公噸

〔記者陳嘉怡／台北報導〕旅宿減塑已成全球趨勢，明年起全台約一‧四萬家旅宿業者不得提供小包裝洗髮乳及沐浴乳等盥洗用品，客房內也不得主動陳列梳子、牙刷、牙膏等個人衛生用品。為鼓勵旅宿業再減少提供塑膠瓶裝水，環境部昨宣布，明年起提供旅宿業減塑獎勵補助，每案最高補助三萬元，另也補助建置區域型玻璃瓶裝水重複填充系統。

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另補助建置玻璃瓶裝水重複填充系統

環境部長彭啓明表示，因應全球旅遊減塑倡議，「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」將於明年一月上路，規範觀光旅館業、旅館業、民宿及露營區等，不得提供容量小於一八○毫升的洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳及乳液，要以大瓶裝取代小瓶裝用品；梳子、牙刷、牙膏、浴帽、刮鬍刀及刮鬍泡等六種個人衛生用品則不得主動陳列，目前已有許多旅宿業者提前響應，盼大家在旅遊時也能實踐環保。環境部估計，此政策上路後，一年可減少二千三百公噸塑膠、減碳約三千公噸。

此外，為鼓勵旅宿業者減少提供塑膠瓶裝水，環境部資源循環署長賴瑩瑩說明，明年起將試辦兩大獎勵補助措施，觀光旅宿業或環保標章旅館只要有一半房間不提供塑膠瓶裝水，並符合官網揭露並提供優惠或其他減塑規定，即可向各縣市環保局申請補助經費，每案最高三萬元，每縣市上限五案，並補助業者建置區域型玻璃瓶裝水重複填充系統，協助玻璃瓶回收清洗及重新裝填，每案補助最高五百萬元，全國上限五案。

雲品集團董事長盛治仁提到，旅宿業減塑和減碳須兼顧服務品質，要讓客人認為推動環保不是為了節省成本；雲品飯店已不在房內提供塑膠瓶裝水，改在走廊裝設氣泡水機，成本較高，一年卻可減少卅三萬個瓶裝水。他也分享，曾因不主動提供牙刷等備品遭顧客上網爆料引發上千回應，但二○二二年九成網友跟著批評、二○二三年已收到四成支持聲音。

交通部觀光署長周永暉表示，今年六月APEC（亞太經濟合作會議）觀光部長會議也特別提到全球須形塑永續旅宿，減塑及低碳須內化成觀光業核心精神，希望以一年為期，推動全台環保標章旅館數量倍增；另外，今年金質「好客民宿」也會把環保納入評比指標。

環境部昨日舉辦記者會，宣布明年將獎勵旅宿業者推動減塑，減少使用塑膠瓶裝水。（記者陳嘉怡攝）

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