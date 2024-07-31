北迴小清水溪橋年底才能雙向通行 和仁至崇德段改線啟動安全評估

蘇花昨天下午通車，蘇花崇德管制站前回堵數公里，許多大貨車司機鬆口氣，終於可以免除繞南迴公路長途行車的夢靨。（民眾提供）

2024/07/31 05:30

〔記者吳亮儀、花孟璟／綜合報導〕凱米颱風侵襲台鐵北迴線造成四處嚴重受損，都在和仁到崇德之間，小清水溪橋西正線也被沖毀；台鐵公司昨說明，搶通部分仍預計八月三日採東正線單線雙向通行，但要重建小清水溪橋恢復雙向通行「得等今年底」。

台鐵公司說明，預計八月二日可完成四個區段東正線的土石流清理、橋樑整檢、系統復舊等作業，但若發生地震或天候條件不佳，將暫緩搶修，可能延後期程。另因落石、土石流及橋樑被沖毀等情況嚴重，目前已啟動和仁到崇德段相關災害路段安全評估作業，包含改線可行性，全面盤點危害風險，預估今年底提出初步評估報告。

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交通部長李孟諺表示，目前積極搶通，改線部分有兩種討論方案，原路線高架化或西移後改建長隧道，但現在要做的是搶通後做好鐵路防護，包括明隧道、防落石網、高拉力彈性網，以及增加監視器、監控室至少兩人、廿四小時監控。

交通部次長伍勝園補充，高架橋方案兩種選擇分別是原路線架高，或是往東移，也就是往沙灘（太平洋方向）移，把鐵路路線架高避免土石流；往西移近山壁要開挖長隧道，須考量車站站址，畢竟不可能設在山洞裡。

崇德至和仁段公路通車

崇德至和仁段交通中斷一週後，昨傍晚五點通車，今起每天早、中、晚三時段放行，讓這段日子改走南迴「環島」北上的大貨車、砂石車司機直呼「終於有好消息」。公路局南澳工務段長劉錦龍說，連日來共清運超過四萬立方公尺土方，崇德、匯德隧道內停電且泥濘須小心慢行，放行車輛通過後，和仁至崇德段就封閉。

台鐵預計8月3日北迴單線雙向通車，小清水溪橋重建得等今年底。（台鐵公司提供）

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