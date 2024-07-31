交部多管齊下衝觀光／日韓港澳星旅客訪台 機票擬買三送一

地震、颱風影響國際客來台意願，交通部長李孟諺昨表示，預計推出台灣機票買三送一、高鐵買一送一等優惠，並加碼國際團來台補助，盼多管齊下吸引來客。（資料照，機場公司提供）

2024/07/31 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部目標今年訪台旅客達一千萬人次，但地震、颱風影響來台意願，至今累計四三○萬人次，交通部長李孟諺昨表示，預計推出台灣機票買三送一、高鐵買一送一等優惠，並加碼國際團來台補助，舉辦旅行社競賽，盼多管齊下吸引來客，預計八月起陸續上路。

台中以南高鐵票買一送一

李孟諺表示，花蓮地震影響太魯閣對外開放，降低國際客來台，上半年粗估影響五十萬人次，力拚太魯閣長春祠以東等路段年底開放，並加強國際宣傳安全性，也規劃在日韓、港澳、新加坡等地推出台灣機票買三送一、買二送一等，並祭出高鐵票買一送一，鼓勵國際客往南旅遊。

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國際團最高補助5萬

李孟諺並表示，據觀光署規劃，國際團到台灣各地旅遊，八至十四人團補助金額，三天兩夜以上將從一萬元提升至兩萬元，七天六夜以上從兩萬元提升至三萬元；來台三天兩夜以上的旅遊團，若至花蓮停留一夜，四至四十九人團補助三萬元，五十人以上則是每團補助五萬元。

李孟諺指出，觀光署也推出外籍人士來台參展順遊台灣，每人每次獎助兩千元；冬季再推高爾夫觀光，吸引日韓旅客到中南部打球，每月可望吸引一、兩萬人次；暑假可邀日本學生來台校外教學，新北市有前例，未來盼與教育部專案合作。

觀光署副署長林信任補充，台灣機票優惠尚在洽談，過去對香港祭出「機票買三送一」後，香港旅客就常將台灣列入旅遊目的地。此外，將啟動日本旅行社競賽，今年九月至明年三月與日本兩百間業者合作，提供銷售台灣產品較佳者獎勵。

花蓮自由行補助延至年底

在國旅方面，李孟諺指出，花蓮自由行住宿補助迄今十一萬房申請，住房率從十二％拉升至廿四％，但颱風侵襲造成交通中斷又引發退房，原訂實施至九月底的補助會延長至年底，直到八．一五億元經費用罄，是否加碼待研議。他說，短期內除儘快搶通道路，恢復旅客信心，也正研擬方案盼提供觀光業者更實質協助。

至於赴中禁團令，李孟諺認為，兩岸開放程度落差大，台灣開放自由行和既成旅行團，今年達一百一十萬人次；對岸禁止自由行和團客來台，僅不到十五萬人次來台探親考察；期待對岸釋出善意，如開放部分旅客到金馬，我方也會有相對應進展。

觀光署吸引國際觀光客政策

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