「新北庇護禮」亮相 皮革手帳文創風

今年「新北庇護禮」推出「暢遊時光─A5皮革活頁手帳禮盒」，打造獨一無二的筆記本。（記者賴筱桐攝）

2024/07/31 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕第十一屆「新北庇護禮」昨亮相，由市府勞工局輔導設立的小羊苗庇護工場與青年局引薦的青創團隊「魟骰篩皮革工作室」，聯手推出「暢遊時光─A5皮革活頁手帳禮盒」，以鯨鯊為意象設計圖騰，融入各區特色，充滿濃厚文創風格，邀請藝人蔡尚樺代言，她也認購十本響應。

新北市長侯友宜表示，這屆庇護禮首度跨局、跨界合作，設計專屬圖騰，運用鯨鯊的包容意象，匯集新北市觀光景點、文化產業及特色美食等元素，例如石門十八王公廟、三峽金牛角、平溪天燈、萬里蟹、板橋林家花園等，搭配特殊皮料及燙金等工法，代表新北市多元包容的精神。

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「魟骰篩皮革工作室」設計師何姿諾說明，手帳嚴選台灣在地百年皮革廠出產的皮料，加入大量油蠟，經過揉捏或摩擦就會改變色調，留下特殊印記，隨著使用更添光澤，圖騰設計為一條鯨鯊，融入新北市花茶花、淡水情人橋、深坑臭豆腐等地方特色。

勞工局長陳瑞嘉說，新北市有廿五家庇護工場，提供五百多名身心障礙員工就業，鼓勵民眾多購買庇護商品。即日起可上蝦皮購物平台「新北市庇護工場網路商城」選購手帳禮盒，或向小羊苗庇護工場訂購：（○二）八六二六○三二七。

「新北庇護禮」新推出「暢遊時光─A5皮革活頁手帳禮盒」，邀請藝人蔡尚樺（右二）代言。（記者賴筱桐攝）

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