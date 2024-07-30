（桃園）不放棄每個孩子 3校長獲師鐸獎

莊敬國小校長李明宗不遺餘力將在地文化融入課程。（李明宗提供）

2024/07/30 05:30

同德國中何信璋、茄苳國小鄭友泰、莊敬國小李明宗 適性揚才 用教育翻轉弱勢

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市各級學校今年有五人獲教育部師鐸獎，加上國立中央大學國家講座教授陳德懷，共有六人獲獎。本報今起連續二日分別報導獲獎者得獎事蹟。

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六名師鐸獎得主中，有三人為國中小學校長，分別為同德國中校長何信璋、茄苳國小校長鄭友泰、莊敬國小校長李明宗。

打造智慧學校 宣導12年國教

何信璋歷任大崗國中、光明國中、同德國中校長，適性揚才是他的教育理念，設立大崗體育班及光明資優資源班，更是桃園智慧教育的領航員，將光明國中打造為智慧學校，推動「決戰光明頂」智慧教師培訓計畫，並承擔桃園市智慧教育聯隊國中組及桃園戰隊隊長，到各校分經驗與成果。

何信璋也是十二年國教中央及地方宣導團團員，為免試入學及志願選填宣講逾百場次。他說，協助孩子選填志願很重要，所任職國中曾創下全數上榜且前三志願序錄取比率百分百紀錄。

深耕特教 挖掘孩子的優勢

茄苳國小校長鄭友泰自許是特教人，長期從事特殊教育學生鑑定及就學輔導會安置輔導工作，且是高階心評人員。他說，教學現場最要被關注的就是弱勢的身心障礙學生，讓他印象很深的是，曾二度獲得總統教育獎的游高晏，從小被鑑定是重度自閉症者，小一還被安置到啟智班，特教老師發現他有語文優勢，媽媽更是沒有放棄，帶孩子到醫院做紙鍵盤訓練，當時他擔任高階心評人員，爭取讓游高晏重回普通班接受融合教育，如今即將進入清大研究所就讀。

他說，從特教的角度來看，孩子雖有弱勢，但一定也有優勢，應該從優勢的角度給孩子機會，「只要不放棄，每個孩子都能走出自己的路」。

規劃特色課程 融入在地文史

李明宗歷任頂社、錦興、光明及莊敬國小校長，不遺餘力將在地文化融入課程，他在頂社國小時與蘆竹坑子居民從無到有蓋了木炭窯及土埆厝；在光明國小與多名老師完成《倒轉去聖蹟亭》台語繪本，以五福宮聖蹟亭為主角，介紹五福宮及蘆竹的歷史；在莊敬國小時結合圖書館，規劃「莊敬ㄍㄨㄢˇ很大」課程，一來代表學習的社教、文化資源豐富，也希望孩子好好管理自我學習，去年曾獲全國KDP標竿獎。

出身礦工家庭的李明宗說，希望每個孩子都應有學習機會，他在教職中體認到，只要有心為孩子，外部資源會一直進來。

茄東國小校長鄭友泰。（教育局提供）

同德國中校長何信璋的教育理念是適性揚才，他也是桃園市智慧教育的領航員。（何信璋提供）

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