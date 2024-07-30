芳苑蚵田災損 漁業署：納入救助

彰化芳苑沿海蚵田災情嚴重，「蚵田變稻田」蚵農只能盡力搶救。（陳素月服務處提供）

2024/07/30 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕凱米颱風過境帶來驚人雨勢，彰化芳苑沿海牡蠣養殖區超過八成被毀損，蚵農欲哭無淚，農業部漁業署副署長陳建佑昨日前往芳苑外海潮間帶勘查受損情形，當場允諾將彰化縣納入災損救助區域，提供平掛式牡蠣養殖業者每公頃補助三．三萬元的災損救助及廿萬元之低利貸款，協助受損漁民復養。

凱米颱風過境重創彰化、嘉義沿海牡蠣產業，其中農業部已於廿八月公告嘉義縣等地為魚塭養殖及牡蠣養殖全品項辦理救助及低利貸款地區，而彰化不少蚵棚受損，農業部漁業署副署長陳建佑昨日前往勘查受損情形。

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蚵農表示，養蚵多年第一次遇到這麼嚴重災情，蚵棚都被稻草等廢棄物掩埋（見圖，陳素月服務處提供），蚵仔恐怕難以存活，損失難以計算，希望中央能協助重建。

據農業處統計，彰化牡蠣養殖總計約一五○○棚，覆蓋面積約四○○公頃，其中芳苑七八二棚，總損失達八成，根據每棚卅三萬元的生產成本，總損失金額約為三億九六○○萬元，另外文蛤損失約有六○○公頃受損，總損失金額約為七二○○萬元。

陳建佑表示，漁業署將儘速將彰縣公告為凱米颱風天然災害救助範圍，提供平掛式牡蠣養殖業者每公頃補助三．三萬元災損救助及廿萬元低利貸款。

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