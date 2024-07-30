永遠16班導師 梁玉龍獲杏壇芬芳獎

永遠的「十六班導師」梁玉龍，以「每個學生都是第一名」的哲學，助學生開發音樂天分。（記者蘇孟娟攝）

2024/07/30 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市文華高中教師梁玉龍投身教育卅九年，擔任導師廿七年間固定帶普通班「第十六班」，惕勵自己從事教職須「一路」走來始終如一，每年歲末辦同樂會鼓勵學生展現多元才藝，「每個人都是第一名」的帶班哲學，幫學生建立自信甚至幫學生意外開發到音樂天份，「永遠的十六班導師」獲教育部杏壇芬芳獎肯定。

梁玉龍帶班風格創新，每年跟新接班級學生約好存「畢業聚餐基金」，班級表現獲獎獎金全存下，畢業時全班免費聚餐，鼓勵學生自發追求卓越及自我要求；在班上成立「食物銀行」，讓家長提供各式餅乾等點心，讓教室在五樓的高三學生隨時能補充體力。

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經典傳統「歲末同樂會」鼓勵學生展現各領域能力，建立「每個人都是第一名」的觀念，甚至幫助不少學生開發潛能，曾幫在學科浮沈的學生意外開發出音樂天分，奪音樂獎甚至找到升學方向。

梁玉龍若發現有學生常在分組時「落單」，屢找不到搭配組別時，就會貼心派出「小天使」邀落單學生組隊，不讓學生有被孤立感受，建立「幸福的十六班」品牌。

獲頒杏壇芬芳獎肯定的梁玉龍三年後將滿六十五歲，今年他又接下導師任務，他說，會堅守教育線上到屆齡退休。

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