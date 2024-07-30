台中海生館裝修進度4成 明年第2季營運

台中海生館預計明年第一季試營運。（記者蘇金鳳攝）

2024/07/30 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中海洋生態館二○二五年預計開幕營運，市府五月已點交給廠商，但是當時館內外設施有多處老舊破損，如噴水池荒廢，地磚破損，雖相關設施及改善工程預計今年底完工，但外界對海生館能否在明年初順利開幕感到質疑；觀旅局表示，目前裝修進度已達到約四十％，朝明年第一季試營運，第二季正式營運為目標。

5/24點交OT廠商進行裝修工程

觀旅局並表示，台中海洋館第一期主體結構工程二○一九年五月驗收合格，第二期基本營運設施工程今年四月驗收合格，並於今年五月二十四日依契約規定點交OT廠商進行裝修工程，預計於一年內完成，現OT廠商全力趕辦中。

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民進黨議員楊典忠表示，海生館在開幕前還有兩項工程考驗，其一就是去年底建設局決標八三一萬元進行館前道路整修與北堤路路口改建工程。其次就是觀旅局動支第二預備金四五六九萬元，進行海洋館相關設施及周邊環境改善工程。

楊典忠表示，二○一八年底盧市長就職上任後，曾表示海生館會在二○二二年啟用，但是工程發包流標六次，工程延宕至二○二四年四月才完工驗收，五月正式點交營運廠商，依約需在今年五月開幕營運，但是海生館場館內外嚴重鏽蝕破損，市府因此動支四千多萬元進行相關設施及周邊環境改善工程等；整個海生館相關工程經費已達九億五百萬元，為原工程經費三億五千萬元的二．五八倍；要求市府務必掌握兩項工程進度，並積極協助廠商順利開幕營運。

場館周邊環境改善 11月完工

建設局長陳大田表示，館前道路整修與北堤路路口改建工程將會一、二個月後就完工；觀旅局表示，場館周邊環境改善工程，已於今年五月開工，預計今年十一月底前完工。

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