台中大雪山社區6天沒電 點蠟燭苦撐

大雪山社區停電6天，居民苦不堪言，只能以燭光等照明。（民眾提供）

2024/07/30 05:30

居民怨如「三等國民」 台電加派人員搶修 力拚全面復電

〔記者歐素美／台中報導〕凱米颱風過境後，台中市和平區梨山及大雪山社區昨仍停電，梨山目前僅四戶非民生用戶停電，大雪山昨仍有四十多戶停電，居民苦不堪言，質疑這是「破記錄的節電方式嗎？還是三等國民的居住區」；台電公司表示，昨已派三組人員進入搶修，截至昨晚六點，剩十三戶線路末端零星用戶尚未復電，台電昨晚再加派一組人員前往搶修，力拚全面復電。

請繼續往下閱讀...

武陵、福壽山、梨賓 遊客銳減

受到山區道路中斷影響，武陵農場、福壽山農場及梨山賓館昨天住宿各只賣出一間或三間，大雪山國家森林遊樂區住宿則退了七成，明後天住宿率雖略有提升，但梨賓仍是個位數，武陵及福壽山農場也僅不到一成到兩成；八仙山國家森林遊樂區及東勢林場則不受影響。業者表示，要等道路搶通，看能否吸引遊客上山。

梨山地區民生用電皆已復電

凱米颱風過境，台中市和平區中橫便道十九．八K路基損壞，公路局谷關工務段預估最快卅一日才能搶通；另台電表示，台七甲線四十五．五K往宜蘭大同鄉方向昨因道路尚未搶通，致梨山地區至今仍有三戶無電，主要是公路局看板、監視器等，舊佳陽部落也有一戶噴霧用電無電，四戶皆非民生用戶，目前梨山地區民生用電皆已復電完成，非民生用電也會在道路搶通後，立即派員搶修恢復供電。

大雪山是和平區另一條山區路線，四十多戶居民自凱米颱風來襲至昨天共停電六天，居民只能點蠟燭照明苦撐，怨「蠟炬成灰」，生活十分不便，宛如「沒政府的地方」。

台電公司昨派三組人員積極入山搶修，但愈山區電桿倒得愈多，台電表示，實際情況比想像中的嚴重，截至昨天傍晚六點，僅剩十三戶線路末端零星用戶未復電，台電昨晚再加派一組人員，力拚趕在今天（卅日）前全部復電。

大雪山除了電桿倒塌嚴重，電線也被倒塌的樹木壓到或扯斷。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法