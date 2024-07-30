奧運台灣隊服 配戴雲林纏花胸針

兩枚胸針分別代表加油及不屈不撓精神。（記者李文德攝）

2024/07/30 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕二○二四巴黎奧運如火如荼進行，其中台灣隊進場運動服胸前兩枚胸針，出自雲林纏花工藝師林佩瑩及雲林縣纏花藝術文創發展協會成員製作。林佩瑩表示，希望除了帶給台灣健兒們力量，也盼台灣工藝躍上國際。

林佩瑩與纏花藝術協會成員製作

林佩瑩從事纏花工藝廿多年，二○二○年獲「臺灣工藝之家」傑出工藝家認證， 今年受設計師周裕穎之邀參與進場制服配件工作，與協會近廿位成員們耗時近半年，完成四百枚梅花、油菜花纏花胸針。

請繼續往下閱讀...

林佩瑩表示，梅花象徵著堅毅不拔，凸顯不屈不撓的精神，油菜花則有「加油鼓勵、無私奉獻」之意，更是台灣常見植物，也代表著全體民眾向台灣健兒加油。為了這次奧運配件，克服「纏花圓弧留洞」與「小花難纏」的問題，看見成品後眾人無不驚豔，一切努力都是值得的。

協會李姓藝師笑著說，每朵花完成得經過考核才能過關，每次拿給林佩瑩老師或負責品管的同仁看都很緊張；負責品管的魏姓藝師表示，「壓力山大」，不想讓同仁們辛苦白費，但又心想為了國際賽事，有小問題也得狠下心發回重做。

林佩瑩表示，她只是其中一員，功不可沒的還有協會的成員，希望大家也給予肯定。

林佩瑩（前排中）與近20位協會成員，耗時近半年完成400枚梅花、油菜花纏花胸針。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法