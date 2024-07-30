凱米灌雨高屏堰險淹沒 啟動抗旱井供水

2024/07/30 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕凱米颱風挾帶超大豪雨，高屏溪水位高漲達二十三．六公尺，只差一公尺就淹沒高屏堰，濁度飆破五萬NTU（濁度單位），加上原水管線破管漏水，水公司動用部分抗旱水井搭配澄清湖應急，化解供水危機。

凱米颱風重創高雄，最大二十四小時累積雨量一四一四毫米，造成高屏溪水暴漲，水位高達二十三．六公尺，只差一公尺就淹沒高屏堰，水利署人員已做好撤離準備，所幸未越過防洪牆，否則恐釀成全市大停水，颱風過後水位雖降，但高雄山區仍有降雨，昨天仍維持高水位。

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颱風也造成高屏溪原水濁度飆高達五萬二千NTU，淹沒興田伏流水及九口抗旱水井，少了二十多萬水量，加上高屏南化聯通管通往拷潭淨水場的原水管線破管漏水搶修，水公司動用部分抗旱水井、四座伏流水等應急，台南支援八萬噸清水，其餘調用澄清湖水應變。

水利署連日來搶修興田伏流水，光是低水護岸泥沙堆積約二米高，必須出動怪手開挖進場，大前天搶通恢復一半供水，昨天整體大致搶修完成，恢復供水九萬噸。

此外，颱風沖毀荖濃溪原水取水設施，影響六龜區興隆里等六里共二千多戶用水，水公司美濃營運所股長簡松瑞及人員葉峻銘颱風天冒著風雨上山搶修遭遇土石流，二人棄車逃生，僅工程車遭掩埋，幸運逃過一劫。

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