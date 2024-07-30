救援動物挨批消極 北市動保處坦承疏失

2024/07/30 05:30

〔記者詹湘淇、何玉華／台北報導〕北市於七月廿三日傳出有飼主虐待寵物犬，動保處派員救援卻因疑吃了飼主「閉門羹」就撤隊，遭質疑處置態度消極。市議員柳采葳指出，救援隊員首次查訪時未會同警方處理就草草了事，要求市長蔣萬安立即檢討改善。動保處回應，當晚會同警方查訪後已將寵物犬暫時收容安置，未來將再加強人員教育訓練，提高對案件敏感度，並檢討與警察局合作機制。

廿三日有民眾於台北市中山區一處民宅頂樓，發現住戶持棒毆打寵物犬，又以毛巾纏勒犬隻頸部，動保處接獲民眾通報後派遣救援隊員前往現場處置未果，直至當日晚間經議員柳采葳、林亮君關切後，動保處才會同員警共同前往救援。

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柳采葳說，動保處從一開始就收到虐待影片，明知飼主可能有嚴重暴力、情緒失控，但救援隊員未會同轄區員警就隻身前往現場，下午抵達時僅因施虐飼主不開門就草草了事，當晚再次出動時甚至抱怨「我都回家了，又被叫來」，顯見動保處與救援隊員根本無心於保護動物。

動保處回應，當日中午接獲涉及虐待動物情形後，即派員前往現場查訪，當下住戶未應答且不在頂樓，而犬隻未明顯見有傷痛情形且精神狀況尚佳，當日晚間再次會同警方查訪後，暫時將寵物犬收容安置，並送往特約動物醫院檢查身體狀況，將約談飼主與依法裁處。動保處表示，未來將再加強人員教育訓練，提高對案件敏感度，並檢討與警察局合作機制。

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