颱風過後台東太平溪速乾涸 恐魚屍遍野

台東市太平溪在颱風大水過後，河床留下一處處淺灘，水裡都是魚群，吸引水鳥輕鬆覓食。（記者黃明堂攝）

2024/07/30 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕凱米颱風過境為台東帶來豐沛雨量，但原本溪水暴漲的台東市太平溪，溪水迅速消退，只剩細流，令民眾好奇，一處處受困淺灘的魚群成了鳥類現成食物，待水乾涸就成大片魚屍。

溪水暴漲速退 留處處水灘

豪雨過後，溪水暴漲是常態，但太平溪總在洪水過後呈現乾涸的現象，令不少民眾百思不得其解。縣府建設處水利科長吳澤元說，答案就在太平溪的水源。他說，太平溪的上游是大巴六九溪，但被自來水取水截流，所以平時主要水源都是卑南圳灌溉系統的尾水，從上游到下游有多處水圳尾水流入，匯集潺潺流水。

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吳澤元說，卑南圳的水來自卑南溪，颱風來時，會夾帶大量沙土，一旦流入水圳將會阻塞，破壞灌溉系統，因此在颱風來臨前，農水署會關掉卑南溪進水口，但灌溉系統所有閘門都會打開，做為豪雨排水系統。

他說，豪雨來時，灌溉系統匯集的雨水流入太平溪，所以溪水暴漲，豪雨過後，基於卑南溪取水口可能有阻塞，或溪水含土量仍大，所以不會立即開閘門，於是太平溪缺乏水源，就會逐漸乾涸。

魚蝦困淺灘 吸引水鳥覓食

太平溪在洪水過境時，河床漫淹，水消退後，僅有細流，河床呈現一處處的水灘，民眾這才有機會看到太平溪的水中生態相當豐富，魚蝦成群。淺灘有大魚，卻很少看到民眾下水撿魚，因為太平溪也有生活污水排入，多數民眾對於食用溪中魚類存有疑慮，而鳥類則無顧忌，大批水鳥輕鬆覓食。

不過，太平溪水灘恐在一兩天內就全部乾涸，大量的活魚將屍橫遍野，令民眾為太平溪的水中生態感到憂心。

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