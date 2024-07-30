全國飲料店 9月起禁一次用塑膠杯

環境部昨宣布，今年九月起全國飲料店禁止提供塑膠一次用飲料杯給顧客，業者可改用紙杯等其他材質代替。（資料照）

2024/07/30 05:30

估可年減7.9億個

〔記者陳嘉怡／台北報導〕國人愛喝手搖飲料，但每年消耗的塑膠一次用飲料杯超過四十億個。環境部昨宣布，今年九月起全國飲料店禁止提供塑膠一次用飲料杯給顧客，預計每年可減少七．九億個一次用塑膠杯，下一步研議擴大補助職棒賽事、電影院等封閉場域使用循環杯。

擬擴大補助職棒賽事用循環杯

二○二二年七月環境部實施「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，包含自備環保杯享五元優惠、循環杯免費借用，並要求各縣市於今年底前提報飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯實施日期。飲料店包含，茶飲店、咖啡店、販售冷熱飲的店家及攤販等，業者可改用紙杯等其他材質代替。

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環境部資源循環署永續消費回收組長李宜樺表示，全台已有廿一縣市飲料店提前實施此一政策，金門縣九月一日上路。因此九月起此一政策於全國實施。

李宜樺表示，連鎖便利商店及速食店，則規範需有一定比例門市提供循環杯，並訂定年度減量目標。根據業者回報，去年已減少十七％使用量，應能達成今年減量率十八％目標，明年減量率目標廿五％。

研議電影院等封閉場所納補助

李宜樺表示，去年起補助直轄縣市辦理職棒等大型運動賽事使用循環杯，將研議擴大補助範圍，並評估電影院等封閉場所導入循環杯。

綠色和平減塑專案主任張凱婷表示，政府補助運動賽事、電影院應訂定補助年限，之後輔導業者自主營運。另建議連鎖飲料店列為下一波需有一定比例門市提供循環杯借用的範圍。

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