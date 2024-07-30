台日交流高峰會 邱莉莉發表「台南宣言」

第十屆台日交流高峰會在台南登場，台日雙方人員合影留念。（台南市議會提供）

2024/07/30 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕第十屆台日交流高峰會昨在台南登場，日本友台議員專程參與，大會會長邱莉莉發表「台南宣言」，總統賴清德則以影片致詞祝賀。此次日方共有四三六人參加，創下在台舉辦紀錄；日本鎌倉市議會為明年主辦城市。

賴清德祝賀 呼籲創造雙邊雙贏

賴清德在影片中感謝日本各界對台灣歷經凱米颱風的關心，相信台日交流高峰會能繼續集結台日友好的力量，創造雙邊雙贏發展，「台灣好，日本好，世界一定會更好」，努力讓台日友好寫下新篇章。

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邱莉莉表示，這次日本共有廿個都道府縣議會、廿七個市町村議會、三個地方政府及十八個民間友台團體，共四三六位友人參與，台灣也有十五個縣市議會及七個友台社團報名，打破在台舉辦的紀錄。她說，台灣和日本向來是重要合作夥伴，期待透過高峰會發揮台日各地方議會影響力，提升台日交流合作的範圍及層級。

邱莉莉強調，為確保台日的外交與安全，要求兩國政府務必盡早展開高層對話與合作，從地方到中央，全力呼籲盡快制訂「台日關係基本法」，更積極協助台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定、世界衛生組織及其他國際組織，讓台灣可以在國際發言，為世界盡更多責任。

日眾議員佐佐木紀強調，透過促進國家與國家、地區與地區、文化、經濟和旅遊等各領域的交流，將能強化日本與台灣友誼；日華議員懇談會會長古屋圭司則在賀電中提到，中國透過各種手段加大對台灣的壓力，台日及具有共同價值觀的國家穩步加強合作，以對抗中國的異常行動極其重要，盼致力於日台友好的朋友更活躍。

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